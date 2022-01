Leandro Castan diz que não joga mais pelo Vasco, que já dispensou dez jogadores do elenco

O zagueiro Leandro Castan é mais um jogador de saída do Vasco. O defensor anunciou neste domingo que não estará na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira. Sem acordo com o clube, ele negocia sua rescisão.

Após ver um post a seu respeito na página "vascoparatodos", no Instagram, o próprio Castan fez um comentário pedindo correção da informação e fazendo o anúncio da despedida de São Januário.

Leia Também Miranda fala em conquistar títulos com o São Paulo em 2022 para voltar à seleção brasileira

"Fala meu mano. Vi que você postou sobre mim porque eu te sigo aqui. Essa informação está errada, beleza? Não vou me apresentar com o grupo do Vasco. Meu empresário está negociando a rescisão", afirmou o jogador, corrigindo a informação que não houve acerto para uma rescisão. "Não chegamos a um acordo ainda, mas eu não irei mais jogar no Vasco."

O zagueiro já havia deixado no ar a possibilidade de saída do Vasco em post de final do ano no qual escreveu que ele e a mulher estavam prontos para "novos desafios." Ele estava no Vasco desde agosto de 2018.

O clube de São Januário já havia dispensado diversos jogadores que fracassaram em 2021, sobretudo na disputa da Série B, na qual o time não obteve o acesso. Entre eles estão o artilheiro Cano, Walber, Ernando, Zeca, Rômulo, Andrey, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e Morato. A diretoria também vendeu o zagueiro Ricardo Graça ao futebol japonês.

Por outro lado, o centroavante Raniel, emprestado pelo Santos, viajou para o Rio neste domingo e será anunciado como reforço nesta segunda-feira. O clube já contratou os zagueiros Luis Cangá e Anderson Conceição, além do goleiro Thiago Rodrigues, do lateral-esquerdo Edimar, do volante Yuri e do meia Isaque.