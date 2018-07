Castelão abre seus portões ao Mundial

Com previsão de um público de 20 mil pessoas, será entregue neste domingo, às 18 horas, o primeiro estádio para a Copa do Mundo de 2014. O Castelão, em Fortaleza, terá na sua apresentação oficial a presença da presidente Dilma Rousseff, vinda diretamente de uma viagem à Rússia. A solenidade também contará com um show do cantor cearense Raimundo Fagner e uma visita guiada pelo interior do estádio, que passará a ter capacidade para receber até 63.903 torcedores.

Ao longo da semana, o governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), convidou a população para a festa. O político esteve em dois pontos da cidade – na Praia do Futuro e no cruzamento das avenidas Dom Luiz e Senador Virgílio Távora – para fazer propaganda da obra.

A reconstrução do Castelão custou R$ 518,6 milhões. Aí estão incluídas todas as transformações do estádio e entorno, como a criação de uma praça de acesso 55 mil metros quadrados, estacionamento coberto para 1,9 mil veículos, o edifício Fares Cândido Lopes, sede de dois órgãos estaduais, e a operação do estádio por oito anos, que vai cobrir todas as despesas com energia, água, telefonia, esgoto e conservação.

O estádio receberá suas primeiras partidas no início do ano, com a realização de uma rodada dupla da Copa do Nordeste. Em 27 de janeiro de 2013, Ceará x Bahia e Fortaleza x Sport entrarão para a história como os jogos inaugurais do novo Castelão.

Em junho, mais partidas importantes. No dia 19, será realizado o Clássico das Américas, uma partida entre a seleção brasileira e o México. Em seguida, virão os jogos da Copa das Confederações. Em 23 de junho, a atual campeã do mundo, Espanha, enfrentará a seleção vencedora da Copa Africana de Nações. O estádio também receberá uma partida semifinal do torneio e seis jogos da Copa do Mundo.

Conforme o caderno de responsabilidades da Copa, também cabe ao governo estadual as obras do Veículo Leve sobre Trilho (VLT), que já estão com 20% concluídas. O governo federal será responsável pela ampliação do Porto do Mucuripe e do Aeroporto Internacional Pinto Martins. A Prefeitura de Fortaleza ficou com as obras de mobilidade da capital cearense, como o acesso ao Castelão (incluindo a calçada da arena).