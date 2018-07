Castelão deve receber 50 mil torcedores na final da Copa do Nordeste

SÃO PAULO - O Castelão, em Fortaleza, deve receber mais de 50 mil torcedores na noite desta quarta-feira, na final da Copa do Nordeste, disputada entre Ceará e Sport. Mais de 42 mil ingressos foram vendidos até a tarde de terça. Mais oito mil sócios-torcedores devem comparecer ao estádio para acompanhar a grande decisão. Segundo Marcos Medina, diretor de comunicação do Ceará, as entradas para as arquibancadas superiores já estão esgotadas. Nesta temporada, o jogo Botafogo e Deportivo Quito, pela Libertadores, teve público de 50 mil pessoas.

Ainda há ingressos para alguns outros setores do Castelão. A entrada para a arquibancada inferior custa R$ 40. Já o acesso ao setor premium sai por R$ 60. Para comprar meia-entrada é preciso apresentar a carteira de estudante. O documento deve ser mostrado pelo titular, pai ou mãe do estudante.

O Sport pode perder por um gol de diferença para se sagrar campeão. No jogo de ida, na Ilha do Retiro, o time venceu por 2 a 0. O Ceará treinou a semana para reverter a vantagem. Se bater a equipe pernambucana pelo mesmo placar, a decisão será nos pênaltis. Thiago Mota, torcedor do Ceará que comprou ingresso pela internet, acredita na virada do time. "O torcedor pode fazer a diferença no resultado da partida", disse o professor de educação física.

COMPARAÇÃO

O público na decisão desta quarta pode superar todos os cinco jogos da final do Campeonato Carioca, por exemplo. No total, 56.347 torcedores compareceram ao Maracanã nos quatro confrontos da semifinal e na primeira final do torneio. Apenas 3.625 espectadores assistiram à vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Cabofriense. Já a decisão entre Flamengo e Vasco teve público pagante de 20.844.

Castelão e Maracanã receberam, cada, três partidas da Copa das Confederações. No Mundial, Fortaleza será palco de seis jogos, incluindo o segundo da seleção brasileira na competição (contra o México, dia 17 de junho). O Rio terá sete partidas disputadas no Maracanã, entre elas, a grande decisão.