Castelão é aprovado pela torcida em Espanha x Itália

SÃO PAULO - O Castelão, em Fortaleza, passou na avaliação do público que respondeu à pesquisa online do Estado. Foram computadas 59 respostas sobre a infraestrutura do estádio-sede do jogo Espanha x Itália da Copa das Confederações.

Nove itens foram aprovados por mais de 50% do público, que pode escolher entre alternativas variantes entre ótimo e péssimo. O gramado recebeu maior chancela: 70% o consideram satisfatórios.

A existência de cambistas na região do Castelão (53%), orientações no estádio (56%), acessibilidade (54%), cadeiras (56%), banheiros (58%), segurança (58%) e telões (64%) foram cotados como bons ou ótimos.

As maiores reclamações ficaram por conta das obras inacabadas nas imediações do local e as condições de transporte para chegar a partida. Os quesitos foram considerados ruins ou péssimos por 52% e 51%, respectivamente.

Os bares e lanchonetes, que têm gerado insatisfação na maior parte dos estádios, dividiram opiniões: enquanto 38% os avaliaram como bons ou ótimos, 40% os classificaram como ruins ou péssimos. Outros 22% optaram por regular. O mesmo aconteceu com a avaliação da entrada no estádio. Foram 39% dos votos para bom ou ótimo, 20% para regular e 40% para ruim.