Castelão será inaugurado domingo com show de Fagner

A expectativas do governo cearense é de que cerca de 20 mil pessoas estejam na cerimônia de inauguração no domingo, marcada para começar às 19 horas (horário de Brasília). O público poderá visitar o estádio e ver o resultado da obra, mas a solenidade com as autoridades e o show de Fagner acontecerão no palco montado do lado de fora.

O jogo inaugural do Castelão acontecerá apenas no dia 27 de janeiro, com uma rodada dupla envolvendo os dois principais times da capital cearense, válida pela Copa do Nordeste. "Fechamos acordo com a CBF", disse o secretário estadual da Copa, Ferruccio Feitosa. Assim, haverá Ceará x Bahia a partir das 17 horas e Fortaleza x Sport com início às 19h30.

Mas o estádio já está pronto para a festa de inauguração no domingo - até mesmo as marcações do gramado estão feitas e as traves foram colocadas. Para reconstruir o Castelão, que passa a ter capacidade para receber 67 mil pessoas, foram investidos R$ 518,6 milhões, sendo que 351,5 milhões vieram de financiamento federal através do BNDES.

O Castelão receberá três jogos da Copa das Confederações, em junho de 2013, e mais seis partidas na Copa do Mundo de 2014. Depois dele, o próximo estádio a ser inaugurado será o Mineirão, no dia 21 de dezembro, em Belo Horizonte. Os demais têm previsão de entrega para o ano que vem, sendo que quatro deles até março (Rio, Brasília, Recife e Salvador).