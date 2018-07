Castelão ultrapassa a marca de 90% das obras prontas para a Copa 2014

FORTALEZA - A reforma do Castelão é a mais adiantada entre os 12 estádios brasileiros que vão receber jogos da Copa do Mundo de 2014. Segundo o último levantamento feito pelo consórcio formado pelas construtoras Galvão Engenharia e Andrade Mendonça, já foi atingido o patamar de 91% das obras concluídas.

Com capacidade para 67 mil pessoas e reforma orçada em R$ 518,6 milhões, o Castelão tem previsão de entrega agora em dezembro. O estádio em Fortaleza será palco de três jogos da Copa das Confederações, em junho do ano que vem, e de seis no Mundial de 2014, incluindo um do Brasil na primeira fase.

Ainda em outubro, o Castelão começará a receber a estrutura chamada "pele de vidro", que irá revestir parte do estádio. Enquanto isso, a cobertura da arena entra em nova fase, com a instalação das telhas. Outra etapa da obra que está sendo realizada agora é a finalização das cabines de imprensa.

Para finalizar a reforma dentro do prazo, tornando-se o primeiro estádio brasileiro a ficar pronto para receber a Copa de 2014, o Castelão conta atualmente com cerca de 1.400 operários trabalhando no canteiro de obras - esse número já chegou a ser 2 mil em outros estágios da construção.