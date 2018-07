Catanduvense bate XV de Piracicaba e fatura 1.ª vitória no Paulistão

PIRACICABA - Depois de seis jogos sem vitória, o Catanduvense enfim venceu sua primeira partida no Campeonato Paulista. Pela sétima rodada, no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, venceu o XV de Piracicaba por 2 a 0, neste domingo à noite. Os gols foram marcados por Diniz e Dairo, no primeiro e no segundo tempo, respectivamente.

Com uma sequência de três empates e duas derrotas, o Catanduvense agora aparece com seis pontos e na 16ª posição - mesma pontuação do Oeste, perdendo a 15.ª posição pelo saldo de gols. O XV de Piracicaba, com cinco pontos, é o 17º, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Precisando vencer para escapar do risco de queda, o Catanduvense dominou as ações no primeiro tempo, criou as melhores chances e foi premiado com um gol antes de ir para o intervalo.

Depois de muita insistência por parte do atacante Tiago Mineiro, o meia Diniz recebeu bom passe, ficou cara a cara com o goleiro Gilson e fez 1 a 0.

O XV de Piracicaba voltou com uma nova postura do intervalo, mas apesar de criar, esbarrava nas próprias limitações nos momentos de finalização.

O Catanduvense, que se defendeu como pôde, ampliou no final do segundo tempo. Dairo recebeu em profundidade, invadiu a área e bateu cruzado, dando números finais ao jogo.

Pela oitava rodada, ambos os times jogam fora de casa. O XV de Piracicaba entra em campo na sexta-feira, às 19h30, contra a Portuguesa. O Catanduvense joga no sábado, às 18h30, contra o Ituano.

XV DE PIRACICABA 0 X 2 CATANDUVENSE

XV DE PIRACICABA - Gilson; Everton, Toninho e Marcus Vinicius (Adílson); Vinicius Bovi, Adilson Goiano (Marlon), Glauber, Ricardinho e Alex Cazumba; André Cunha e Hugo (Savoia). Técnico: Moisés Egert.

CATANDUVENSE - Filippi; Sidraílson, Cléber, Ednei e Anderson Paim; Fabinho Carioca, Du, Ricardo Oliveira (Lorran), Nenê Bonilha (Dairo) e Diniz; Tiago Mineiro (Alex William). Técnico: Roberval Davino.

Gols - Diniz, aos 45 minutos do primeiro tempo. Dairo, aos 43 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Diniz, Gláuber, Nenê Bonilha, Marcos Vinicius e Filippi.

Árbitro - Philippe Lombard.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba.