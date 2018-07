Catanduvense garante o acesso na Série A-2 paulista

Com o estádio Barão de Serra Negra mais uma vez lotado, o XV de Piracicaba fez a festa com sua torcida e derrotou o Atlético Sorocaba por 3 a 1. O triunfo deixa o time na primeira colocação do Grupo 3, com 12 pontos, e a vaga na final da competição garantida. O adversário será Guarani ou Comercial e, independente de quem for à decisão, o segundo jogo será em Piracicaba, já que o XV teve melhor campanha na soma das duas fases. Já o Atlético Sorocaba termina na terceira posição da chave, com cinco pontos.

No domingo, outros dois jogos encerram o quadrangular final, ambos às 10 horas. O Guarani vai até o Vale do Paraíba enfrentar o eliminado São José, às 10 horas, no estádio Martins Pereira. Em São José do Rio Preto, o Rio Preto recebe o Comercial.