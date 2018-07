Catanduvense reage e busca o empate contra o Linense no Paulistão

CATANDUVA - O empate entre Catanduvense e Linense, por 2 a 2, teve sabor de vitória para o time da casa, que perdia por 2 a 0 e chegou à igualdade nos minutos finais. Mas o resultado, embora tenha sido justo, acabou sendo ruim para os dois rivais que se apresentaram no estádio Silvio Salles, em Catanduva, neste domingo, pela 14.ª rodada do Campeonato Paulista.

O Catanduvense continua na zona do rebaixamento, em 17.º lugar, com 10 pontos, sem vencer em casa, com quatro empates e três derrotas. Enquanto isso, o Linense ficou mais distante do G-8, a zona de classificação, com 19 pontos, em nono lugar.

O aparente equilíbrio em campo foi quebrado aos 26 minutos, quando o Linense abriu o placar. Éder cruzou pelo alto, do lado esquerdo, e dentro da área o zagueiro Pablo tentou cabecear. A bola bateu em seu peito e entrou. Dois minutos depois, o time da casa quase empatou. Fabinho Carioca chutou de fora da área e quase encobriu o goleiro Douglas. Mas a bola bateu no travessão e saiu.

No segundo tempo, o Catanduvense buscou o empate, mas sofreu o segundo gol em um contra-ataque. André Luiz disparou do meio de campo e chutou bem na saída do goleiro, aos 33 minutos. Nesta altura, a vitória parecia garantida.

Mas o futebol prega surpresas. O Catanduvense se atirou ao ataque e conseguiu o empate no desespero. Aos 37 minutos, após cruzamento da linha de fundo, o zagueiro Ednei chutou forte de primeira e diminuiu o placar. E, aos 40, após falta batida por Willian Simões, o zagueiro Cléber apareceu na segunda trave para tocar de cabeça para o gol.

Pela 15.ª rodada, no final de semana, o Catanduvense vai sair diante do São Caetano, no sábado, no ABC. No domingo, o Linense vai receber o Mogi Mirim.

CATANDUVENSE 2 x 2 LINENSE

CATANDUVENSE - Fillipi; Ednei, Cléber, Douglas (Nenê Bonilha) e Anderson Paim (Chiquinho); Du, Fabinho Carioca, Samuel e Alex Willian; Washington (Luis Mário) e Dairo. Técnico: Roberval Davino.

LINENSE - Douglas; Neto (Rhayner e André Luiz), Fabão, Pablo e Tarracha; Andrade, Ademir Sopa, Makelelê, Éder (Elias) e Tarracha; Lenílson e Chimba. Técnico: Pintado.

GOLS - Pablo, aos 26 minutos do primeiro tempo; André Luiz, aos 33, Ednei, aos 37, e Cléber, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Robério Pereira Pires.

CARTÕES AMARELOS - Dairo, Fabinho Carioca e Luis Mário (Catanduvense); Fabão (Linense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Sílvio Salles, em Catanduva (SP).