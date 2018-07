Catanduvense vence São Caetano e respira no Campeonato Paulista

O resultado fez com que o Catanduvense chegasse aos 13 pontos, subindo para a 16.ª colocação, fora da zona de rebaixamento. Para manter esta posição, no entanto, o time precisa torcer por uma série de combinações de resultados. O São Caetano, por sua vez, chegou ao oitavo jogo sem vitória e praticamente deu adeus à chance de classificação, ficando com 16 pontos, na 13.ª posição.

Mesmo jogando fora de casa, o Catanduvense começou a partida explorando contra-ataques e os erros do adversário. Dessa forma conseguiu abrir o placar. Aos 17 minutos, Alex Wilian saiu em velocidade e lançou o veterano Luis Mário. Pelo lado esquerdo, ele cruzou rasteiro e o atacante Samuel desviou para o fundo do gol.

Na volta do intervalo, o panorama da partida continuou o mesmo. O São Caetano tentava chegar ao empate na base da pressão, com chutes de fora da área e cruzamentos. No entanto, a defesa do Catanduvense estava inspirada e não dava chances para o adversário.

O São Caetano volta a campo contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, às 19h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Catanduvense, por sua vez, encara o São Paulo no dia seguinte, às 19h30, na Arena Barueri.

SÃO CAETANO 0 X 1 CATANDUVENSE

SÃO CAETANO - Fábio; Pedro, Jorge Luiz, Eli Sabiá e Vicente; Augusto Recife, Moradei, Kléber (Allan) e Marcelo Costa; Geovanne e Isael (Fernando). Técnico - Márcio Araújo.

CATANDUVENSE - Fillipi; Chiquinho, Douglas, Ednei e Cleber; Ricardo Oliveira (Morelândia), Du, Fábio Carioca e Alex Willian; Luis Mário (Alemão) e Samuel (Nenê Bonilha). Técnico - Roberval Davino.

GOLS - Samuel aos 17 minutos do primeiro tempo.

ARBITRO - Demetrius Pinto Candançan.

CARTÃO AMARELO - Jorge Luiz, Geovanne, Vicente.

RENDA - R$ 3.530,00.

PÚBLICO - 284 pagantes.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano (SP).