Catania e Fiorentina fecham a rodada com empate No encerramento da nona rodada do Campeonato Italiano, Catania e Fiorentina não saíram do 0 a 0, neste domingo, no Estádio Angelo Massimino, na cidade de Catânia. O resultado foi ruim para os dois times, que continuam na parte inferior da tabela de classificação.