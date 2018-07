Catania empata com Verona e segue lanterna do Campeonato Italiano

CATÂNIA - O lanterna Catania recebeu neste sábado o Verona e não saiu de um empate por 0 a 0, pela 16.ª rodada do Campeonato Italiano. Apesar do resultado, o jogo foi bastante movimentado e o time da casa se lançou ao ataque desde o início, mas parou na grande atuação do goleiro brasileiro Rafael.

O resultado fez o Catania chegar aos 10 pontos, ainda na lanterna da competição. A equipe está quatro pontos atrás do Sassuolo, primeiro fora da zona de rebaixamento, e tentará a recuperação diante da Roma, domingo que vem, dia 22. Já o Verona faz campanha bem melhor, é o sexto colocado, com 26 pontos, e volta a campo contra a Lazio, também no domingo.

O Catania foi melhor desde o início e teve boas chances com Sebastian Leto, aos 19, e Gino Peruzzi, pouco depois, mas ambos pararam no goleiro Rafael, ex-Santos. A única boa oportunidade do Verona aconteceu um pouco antes do intervalo, quando o brasileiro Rômulo perdeu gol feito.