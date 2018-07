Catania vence Siena e sobe seis posições no Italiano O Catania enfrentou o Siena fora de casa nesta quarta-feira e, com um gol de pênalti marcado pelo meia Francesco Lodi, venceu por 1 a 0, em jogo atrasado por conta da neve e válido pela 21.ª rodada. O resultado fez a equipe dar um grande salto na tabela: da 16.ª colocação subiu para a décima, com 30 pontos.