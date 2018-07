Catar defende Copa e diz que vai cooperar com investigação

O Catar defendeu nesta sexta-feira sua candidatura vitoriosa para organizar a Copa do Mundo de 2022 após a revelação de um escândalo de corrupção na Fifa, e disse que vai cooperar com uma eventual nova investigação sobre a escolha se for solicitado.

O comitê organizador da Copa do Catar disse em comunicado que o país realizou sua campanha para o Mundial de 2022 com integridade e os mais elevados padrões éticos.

"Queremos reiterar que colaboramos totalmente com todas as investigações iniciadas sobre o processo de candidatura 2018/2022 e continuaremos a agir assim, caso seja solicitado", disse o comitê em nota.