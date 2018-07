Catar garante que oferecerá condições para a Copa ser realizada no verão

A Fifa continua com a firme ideia de mudar o período de disputa da Copa do Mundo de 2022 para meses de temperaturas menos sufocantes, mas o Catar insiste que a Copa de 2022 pode ser disputada em junho e julho, em pleno verão, quando os termômetros acusam 50 graus durante o dia.

O diretor de comunicação do Comitê Supremo da Copa de 2022, Nasser Al Khater, afirmou nesta terça-feira que os estádios e os campos de centro de treinamentos do Mundial terão um moderno e avançado sistema de refrigeração. O estádio com ar-condicionado usará energia sustentável, solar, algo novo que está em fase de testes. Segundo técnicos, a temperatura no campo para os jogadores será de 26 graus, e nas dependências destinadas ao público ficará em 28 graus.

“Estamos convencidos de que podemos sediar a Copa no verão de 2022. Não é um mito, a tecnologia de refrigeração já existe. Não é uma novidade para nós”, afirmou Al Khater, em um encontro com jornalistas em Doha.

Está prevista a construção ou reforma de até 12 estádios, e de 64 campos de treinamento que usarão a nova tecnologia. O custo de cada estádio não foi revelado, mas estima-se que gire em torno de US$ 400 milhões (R$ 1,02 bilhão) e US$ 500 milhões (R$ 1,28 bilhão). Técnicos dizem que o custo adicional desse sistema de refrigeração não é significativo no valor total do projeto.

O dirigente do Comitê espera que a questão sobre a data da Copa seja revolvida na próxima reunião com a Fifa, no dia 24 de fevereiro. “A decisão final será tomada pela Fifa. Serão discutidas as opções de verão e inverno. E esperamos que uma decisão seja tomada logo”, disse Nasser Al Khater.

O Comitê Supremo da Copa mostrou que até mesmo os locais de Fan Fest, festa realizada pela Fifa fora dos estádios, contarão com sistema de refrigeração que será usado nos estádios.

Na prática, se a Copa no Catar for disputada no verão, jogadores e torcedores terão de passar a maior parte do tempo isolados em ambientes refrigerados – no hotel, no estádio ou nos campos de treinamentos –, porque circular pelas ruas ou ficar ao ar livre debaixo de temperaturas altíssimas será impraticável.

A Fifa, no entanto, já dá como certo que a Copa de 2022 será disputada no inverno, em dezembro ou janeiro – ainda que a mudança cause um problema no calendário dos clubes europeus, que serão obrigados a interromper suas competições para a realização do Mundial e reiniciá-las depois do evento no Catar.

Na semana passada o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, deixou claro que a intenção da entidade é que a principal competição de futebol do mundo mude de data para fugir do calor. “Haverá Copa do Catar. A única coisa a definir é quando será realizada. É claro que não será realizada em junho e julho, isso está claro para todos. Ou será no começo ou no final de 2022.”

Al Khater também abordou outro assunto polêmico em relação à Copa: o consumo de bebidas alcoólicas – no Catar, a venda é restrita a poucos bares e restaurantes. Segundo ele, os estrangeiros vão entender os hábitos locais sem deixar de aproveitar o Mundial.

“O álcool não faz parte da nossa cultura. O consumo é restrito, limitado, mas a venda é legal. As pessoas vão entender que não haverá bebida à venda em todos os lugares e se adaptar a isso”, afirmou. “Cada Copa do Mundo é única, tem um sabor especial de acordo com a cultura do país que a organiza.”

*O repórter viajou ao Catar a convite da Federação Internacional de Handebol.