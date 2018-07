Catar nega acusações de suborno para sediar Copa do Mundo O Catar, anfitrião da Copa do Mundo de 2022, negou nesta segunda-feira por meio de um comunicado firme as alegações "graves, infundadas e falsas" da mídia inglesa de que teria subornado membros do comitê executivo da Fifa para obter o direito de sediar o Mundial.