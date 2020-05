Catar promete Copa do Mundo 'acessível' economicamente para os torcedores

A Copa do Mundo de 2022 no Catar será "acessível" economicamente para os fãs, prometeu o presidente do comitê organizador nesta quarta-feira, temendo que uma recessão após a pandemia de coronavírus impeça os torcedores de fazerem a viagem. Desde que o país foi escolhido para receber o Mundial, a discussão sobre os valores que os torcedores deverão gastar no país, que é conhecido justamente pelo luxo e preços elevados em relação ao restante do mundo.

"Sempre dissemos, desde o primeiro dia, que será uma competição acessível. Queremos que todos aqueles que desejarem possam vir à Copa do Mundo", disse Hassan Al-Thawadi, sem dar maiores explicações de como o Mundial poderia se tornar mais acessível, mas dando a entender que os custos de viagem e hotelaria poderão ser reduzidos.

"Demonstramos durante o Mundial de Clubes (2019), ao receber torcedores de todos os clubes participantes, que a viagem foi acessível do ponto de vista de voos e acomodações", acrescentou ele em uma videoconferência. Os temores decorrem de uma recessão global provocada pela atual pandemia, que pode levar os fãs a desistirem de seus projetos de viajar para a Copa do Mundo no outono (do hemisfério norte) de 2022.

"Estamos entrando em recessão, não há dúvidas sobre as preocupações sobre a economia mundial e a capacidade dos fãs de pagar pela viagem", continuou Hassan Al-Thawadi. "O problema que temos hoje é saber como será a recuperação", acrescentou.

O Catar ainda espera que seis de seus oito estádios sejam concluídos até o final deste ano, apesar da interrupção devido à covid-19. A Copa do Mundo está programada para novembro e dezembro de 2022, ao invés da disputa tradicional em junho e julho, o que garante um tempo a mais para a retomada das viagens internacionais.

"Até 2022, estou otimista de que superaremos essa pandemia", disse Al Thawadi. "Será uma das primeiras oportunidades para todos celebrarmos juntos, nos envolvermos, reunir pessoas."

O Catar promete que a Copa do Mundo será acessível aos fãs, mas a pequena nação rica em gás foi afetada pelo fechamento da atividade econômica em muitos países. A estatal Qatar Airways, uma das patrocinadoras da Copa do Mundo, disse que reduzirá empregos, já que a indústria global da aviação está amplamente prejudicada neste período.

"Sempre há a preocupação com a economia global, que deve atrapalhar a possibilidade de os fãs poderem viajar para comemorar a Copa do Mundo", completou Al Thawadi