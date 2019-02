Catar reformula futebol, vira potência na Ásia e sonha com a Copa de 2022

Com o maior PIB per capita do mundo e recursos de sobra para construir os estádios da próxima Copa, o Catar se dedica agora ao trabalho mais difícil de preparação como país sede para o Mundial de 2022. A pequena nação do Golfo da Arábia trabalha duro para melhorar a seleção local e tem conseguido bons resultados graças à mescla do nacionalismo com doses certas de influência estrangeira.

O Catar vive agora a alegria da maior conquista da história. No começo deste mês o país ganhou o inédito título da Copa da Ásia, disputada nos Emirados Árabes Unidos, ao derrotar na campanha as tradicionais Arábia Saudita, Coreia do Sul e o Japão na grande final. Os jogadores foram recebidos com festa no retorno para casa. O país que nunca disputou um Mundial começa agora a sonhar em fazer um bom papel.

"Pelos próximos três anos até 2022 vamos evoluir bastante. Nós podemos fazer uma boa campanha na Copa. Vamos dar o que falar no Mundial", afirmou ao Estado o zagueiro da seleção, o português Pedro Miguel Correia. Embora por muitos anos o Catar tenha recorrido a estrangeiros naturalizados para montar a seleção, isso agora é raridade. Dos 23 atletas convocados para a Copa da Ásia, somente cinco não eram locais.

Com uma população inferior a 3 milhões de habitantes e com um terço dela formada por estrangeiros, o Catar sempre penou por falta de mão de obra no futebol. O investimento de milionários do petróleo possibilitou a clubes contratarem no começo dos anos 2000 craques como Batistuta e Romário. Porém, o governo resolveu intervir e fazer com que o país conseguisse gerar os próprios talentos.

O Catar decidiu em 2010 limitar a quantidade de estrangeiros nos times e a frear a convocação de naturalizados para a seleção. Enquanto defendia as raízes locais, o governo também flertou com a influência externa em outro segmento. O país construiu uma moderna academia esportiva, chamada Aspire, feita para treinar garotos de base. A estrutura completa tem como um dos diferenciais a presença de treinadores espanhóis. Um dos diretores, inclusive, é o meia Xavi, ex-Barcelona.

"Depois que se limitou a presença de estrangeiros no Catar, teve um declínio muito grande no campeonato. Mas foi uma mudança necessária para dar espaço aos jogadores locais. Até então eles (os catarianos) não jogavam nos seus próprios times", explicou o ex-meia Fábio Montezine, atual auxiliar técnico das seleções de base do país. Revelado na base do São Paulo, ele defendeu o Catar em duas Eliminatórias para a Copa.

A geração campeã da Copa da Ásia tem média de idade de 24 anos e é formada na maioria por jogadores formados na Aspire. "O investimento que o Catar faz nas categorias de base é enorme. Os jogadores que se destacam nos clubes vão para a academia bancada pelo governo e só saem de lá para jogar por seus times. Depois eles voltam para continuarem se aperfeiçoando", contou o meia Rodrigo Tabata, ex-Santos, que está há nove anos no país.

Tabata também defendeu a seleção do Catar no passado e comenta ter notado ao longo do tempo uma evolução no campeonato. Os catarianos continuaram com o estilo técnico, mas aprenderam a ter consciência tática e mais dedicação aos treinos. A presença de estrangeiros trouxe uma mentalidade competitiva para uma população que por ser diminuta, não se preocupava com a concorrência no mercado de trabalho.

O zagueiro da seleção do Catar promete que a evolução do futebol local está só no começo. "Temos ainda outros jovens que virão com ainda mais vontade. Todos nós estamos trabalhando muito bem e muito confiantes", afirmou Pedro Miguel.