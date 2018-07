Catar responde e diz que questão é 'quando' será a Copa do Mundo

Em resposta a um membro do Comitê Executivo da Fifa que disse acreditar que a Copa do Mundo de 2022 não acontecerá no Catar, os organizadores do Mundial afirmaram, nesta segunda-feira, que não há dúvidas da realização da competição no país árabe. De acordo com eles, a questão em jogo é em que época do ano será a Copa.

"A única questão agora é ''quando'', não ''se''. No verão ou no inverno, nós vamos estar prontos", escreveu, em comunicado, Nasser Al Khater, diretor executivo de comunicação do Comitê Organizador da Copa de 2022, utilizando caixa alta nas palavras "quando" e "se".

Nesta segunda-feira, o jornal alemão Sport Bild publicou entrevista em que o ex-presidente da Federação Alemã de Futebol e atualmente membro do Comitê Executivo da Fifa Theo Zwanziger, que disse duvidar que a Copa do Mundo de 2022 seja realizada no Catar.

"Eu pessoalmente acho que no fim a Copa do Mundo de 2022 não vai acontecer no Catar. Os médicos (da Fifa) dizem que eles não podem assumir responsabilidades em uma Copa do Mundo que aconteça naquelas condições", disse o dirigente, que não estava no Comitê Executivo da Fifa quando o Catar foi escolhido sede do Mundial, em 2022.

A principal preocupação é com o calor do verão no Catar. No começo do mês, a Fifa apresentou duas opções de datas alternativas para o evento cercado por polêmicas. As datas oferecidas seriam janeiro/fevereiro de 2022 (paralelamente aos Jogos Olímpicos de Inverno, o que irrita o COI) ou novembro/dezembro do mesmo ano.

O Catar promete colocar ar condicionado em todos os estádios, mas isso não basta na opinião de Zwanziger. "Uma Copa do Mundo não acontece apenas dentro dos estádios. Torcedores do mundo todo vão viajar para o Catar", lembra ele. O Catar defende que pode organizar a Copa a qualquer momento em 2022.