Catar usa amistoso como marketing para Copa de 2022 A experiência de novembro de 2009 de receber o jogo entre a seleção brasileira e a inglesa (vitória do time de Dunga por 1 a 0) só trouxe dividendos para o futebol do Catar. "Foi bom para todo mundo, a torcida, os nossos jovens, o futebol do país", disse Hamad Al Mannai, diretor do estádio Al Khalifa International. "Por isso nada mais lógico que recebermos outro grande clássico do futebol mundial, Brasil versus Argentina. Seria muito bom se nossos meninos se inspirassem em Ronaldinho e Messi."