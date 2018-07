Catar vai sediar a Copa do Mundo de 2022, reafirma Joseph Blatter

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, afirmou que a sede da Copa do Mundo de 2022 não será alterada, embora existam suspeitas de que o processo que culminou na escolha do Catar para receber o torneio pela primeira vez tenha sido fraudulento.

"Em 2022 será no Catar e, senhoras e senhores, acreditem, com tudo isso que vem sendo dito justo por quem? Por quem não está envolvido com o futebol. A Copa do Mundo de 2022 será no Catar", afirmou o suíço, de 78 anos, aos membros da Confederação Asiática de Futebol em Manila, nas Filipinas, neste domingo.

As palavras, ovacionadas pelos dirigentes da Ásia, mostram como a Fifa encara as pesadas críticas feitas depois que a entidade se negou a publicar o relatório do investigador do comitê de ética Michael Garcia, que traz informações sobre os processos de escolha das sedes das Copas de 2018 e 2022.