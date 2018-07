Catar vence mais uma e segue 100% nas Eliminatórias Asiáticas

No Grupo C, a seleção do Catar abriu boa vantagem em relação aos demais concorrentes ao aplicar 4 a 0 nas Maldivas, em casa, enquanto Hong Kong fez 1 a 0 no Butão, como visitante. Assim, os catarianos somam 15 pontos, cinco a mais do que Hong Kong e oito à frente da China, que disputou um jogo a menos.

Após superar a favorita Austrália na rodada anterior, a Jordânia ampliou a sua vantagem no Grupo B das Eliminatórias Asiáticas para a Copa ao superar o Tajiquistão por 3 a 0, em casa, nesta terça-feira, com dois gols marcados por Hamza Aldaradreh.

No outro jogo da chave, o Quirguistão derrotou Bangladesh por 2 a 0. Assim, a Jordânia lidera o Grupo B com 13 pontos, seguida da Austrália, com nove e um jogo a menos, e do Quirguistão, com oito.

A seleção da Síria aproveitou que o Japão não jogou nesta quarta para assumir a dianteira do Grupo E ao golear o Afeganistão por 5 a 2, com três gols de Omari. Já Cingapura superou o Camboja por 2 a 1. Esses resultados deixaram os sírios com 12 pontos, enquanto Japão, com um jogo a menos, e Cingapura, estão com dez.

Mesmo sem jogar, a Coreia do Sul permaneceu na liderança do Grupo G, com 12 pontos e dois de vantagem para o Kuwait, que não passou de um empate por 0 a 0 com o Líbano, o terceiro com sete. No outro jogo da chave, Mianmar venceu Laos por 3 a 1.

A Coreia do Norte se consolidou na liderança do Grupo H com 13 pontos e quatro de vantagem para o Usbequistão, que não entrou em campo nesta terça-feira, ao superar o Iêmen por 1 a 0. Já o Bahrein aplicou 2 a 0 nas Filipinas.

Omã assumiu a dianteira do Grupo D ao vencer a Índia por 3 a 0, com dois gols de Al-Muqbali. Já Turcomenistão fez 1 a 0 em Guam. Omã agora soma 11 pontos, três a mais do que o Irã, que não entrou em campo nessa rodada. Turcomenistão e Guam estão com sete cada.

No Grupo F, a Tailândia bateu o Vietnã por 3 a 0, chegando aos dez pontos, na liderança, com cinco de vantagem para o Iraque, que tem um jogo a menos. Pelo Grupo A, liderado pela Arábia Saudita, a Malásia conseguiu a sua primeira vitória ao superar a seleção do Timor Leste por 1 a 0, fora de casa.

As oito seleções que ficarem em primeiro lugar nas suas chaves se classificam para a terceira fase das Eliminatórias Asiáticas, assim como as quatro melhores segundo colocadas. Essas 12 seleções vão ser divididas em dois grupos de seis, com os dois melhores de cada chave se garantido na Copa de 2018. Os terceiros colocados vão se enfrentar para que seja definido quem vai encarar a quarta melhor seleção da Concacaf em confronto da repescagem mundial.