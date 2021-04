Cauê festeja primeiro gol pelo time do Corinthians com abraço no ídolo Jô

As dores causadas na panturrilha esquerda por cãibras que o tiraram de campo aos 34 minutos do segundo tempo não diminuíram o ânimo do atacante Cauê, autor do gol da vitória do Corinthians, por 1 a 0, diante do Guarani, neste domingo, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, em duelo válido pelo Campeonato Paulista.

"Tudo tranquilo. Só cãibras. Muito feliz por este momento, a gente trabalha muito para viver momentos como este", disse o atacante, de 18 anos, que disputou sua primeira partida como profissional do Corinthians.

O atleta fez questão de ao fazer o gol ir festejar com o veterano Jô, que estava na reserva. "É um ídolo para mim (Jô), antes do jogo ele falou que eu ia fazer um gol, ai fui lá abraçar ele", disse Cauê, que aproveitou de cabeça uma bobeada do goleiro Gabriel, do Guarani.

Cauê espera ser escalado mais uma vez pelo técnico Vagner Mancini na terça-feira, em Araraquara, quando o Corinthians vai ter pela frente a Ferroviária. O time do Parque São Jorge soma 14 pontos no Grupo A, após seis jogos disputados. Santo André tem cinco pontos, Inter de Limeira soma três e o Botafogo acumula apenas dois.