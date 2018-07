Cauteloso, Alex Ferguson diz que título ainda está longe

Alex Ferguson também elogiou o desempenho do brasileiro Rafael, que marcou o primeiro gol do Manchester United sobre a equipe do também brasileiro Julio Cesar. "Ele está tendo uma temporada magnífica e sempre crescendo em campo", afirmou o técnico. O outro gol da partida, valia pela 27ª rodada da competição, foi marcado por Ryan Giggs.

Com 11 rodadas para o término do torneio, o Manchester United tem 68 pontos contra 56 do rival Manchester City, que derrotou o terceiro colocado Chelsea neste domingo por 2 a 0. No próximo sábado, o líder encara o Norwich City em casa, no Estádio Old Trafford, enquanto que o vice-líder vai ao Villa Park pegar o Aston Villa.