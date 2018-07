Cauteloso, Botafogo diz não se importar com crise do Fla O Botafogo é o oposto do Flamengo. Enquanto o time rubro-negro está em crise por causa da situação difícil na Libertadores e, principalmente, pelo desentendimento entre o goleiro Bruno e o meia Petkovic no jogo da última quarta-feira, a equipe alvinegra segue tranquila e não quer o rótulo de favorita para a decisão da Taça Rio, neste domingo, no Maracanã.