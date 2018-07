Cauteloso contra o lanterna, Inter joga para deixar a zona de rebaixamento

Com 27 pontos e na 18ª e antepenúltima posição do Campeonato Brasileiro, o Internacional enfrenta o lanterna América-MG nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, no fechamento da 26ª rodada da competição nacional. Apenas uma vitória irá tirar a equipe gaúcha da zona de rebaixamento, sendo que o time hoje está dois pontos atrás do Vitória, o 16ª e primeiro fora da zona de descenso, que estacionou nos 29 pontos ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo, em Salvador, neste domingo.

Mesmo com a obrigação de vitória, o Inter entrará em campo de forma precavida, já que o técnico Celso Roth optou por escalar o time com três volantes no treino final para o confronto, neste domingo, quando justificou que precisa contar com um meio-campo "mais forte, mais cheio e combativo" para não ser surpreendido pelo América-MG, que fez apenas 17 gols em 25 rodadas e soma somente 15 pontos ganhos.

A novidade no meio-campo será a entrada de Eduardo Henrique, volante que foi escalado no lugar do meia Seijas, sacado pelo comandante. Outro que perdeu lugar no time foi Nico López, que deverá dar lugar a Eduardo Sasha, titular no treinamento deste domingo. A única dúvida é que será escalado na lateral esquerda, já que Ceará foi testado na posição após Artur ter iniciado o treinamento como titular.