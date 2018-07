Cauteloso fora de casa, Fluminense encara Palmeiras em busca da liderança

Com quatro pontos, o time figura na terceira posição, mas poderia ser o líder, caso não tivesse tropeçado em casa. O mesmo acontece com o Palmeiras, que decepcionou na última rodada ao perder para a Ponte Preta, por 2 a 1, em jogo que deixou o técnico Cuca furioso com a arbitragem.

Diferentemente das duas primeiras rodadas, quando apostou em uma equipe ofensiva, com três atacantes, o técnico Levir Culpi adota uma postura mais cautelosa, com a entrada do volante Edson no lugar do centroavante Richarlison. Dessa forma, Cícero ganha mais liberdade no meio de campo, com o deslocamento de Gustavo Scarpa para a ponta esquerda, posição em que se destacou no Campeonato Carioca e no título da Copa Sul-Minas-Rio.

A última vez que Fluminense e Palmeiras se enfrentaram foi na semifinal da Copa do Brasil, na qual a equipe paulista levou a melhor nos pênaltis, garantiu a vaga na decisão e conquistou o título em cima do Santos. Contratado no final do ano, o lateral-direito Jonathan não vê a partida como revanche, mas espera que o time tenha comportamento diferente para o jogo.

"Todo adversário é difícil, mas o Fluminense tem de encarar como se fosse na final. Para mim não é clima de revanche porque eu não joguei. Mas, quem esteve em campo, talvez sinto isso. Existe a mágoa por ter saído nos pênaltis, mas agora é outro ano, é outra história", definiu o jogador.

O único desfalque tricolor para o confronto é o meia Gérson. Apesar de ter perdido a posição de titular na reta final do Campeonato Carioca, o jogador sempre tem sido utilizado pelo treinador durante os jogos, mas fica de fora por sentir dores no ombro.