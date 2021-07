Cauteloso, Grêmio vence a LDU fora de casa pelas oitavas da Sul-Americana

Com uma postura defensiva e com efetividade no contra-ataque, o Grêmio conquistou importante vitória sobre a LDU, por 1 a 0, nesta noite no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Léo Pereira fez o único gol da partida. Os times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, dia 20, desta vez às 19h15, na Arena, em Porto Alegre.

Como venceu por 1 a 0, o Grêmio jogará por um simples empate para avançar à próxima fase. Enquanto a LDU terá que vencer por dois gols de diferença para seguir no campeonato. Quem avançar enfrentará América de Cali (COL) ou Athletico-PR nas quartas de final.

Os primeiros 45 minutos foram de pressão da LDU e com o goleiro Gabriel Chapecó tendo muito trabalho para salvar o Grêmio de ficar atrás no placar. Até os 16 minutos, o camisa 1 fez ótimas defesas em finalizações de Amarilla e Alcívar, sendo até então o destaque da partida.

Contudo, foi o Grêmio que saiu na frente em Quito. Aos 18 minutos, Vanderson cruzou na área, mas Jean Pyerre não alcançou. O próprio meia prosseguiu a jogada e mandou novamente na área, desta vez para o jovem Léo Pereira desviar de cabeça, sem chances de defesa para Gabbarini.

Atrás no placar, a LDU não se abateu e seguiu pressionando, mas esbarrou na forte marcação do time brasileiro. Antes do intervalo, aos 44, o Grêmio poderia ter feito o segundo com Alisson, que tabelou com Jean Pyerre e finalizou em cima do goleiro, desperdiçando boa oportunidade.

No segundo tempo, logo aos sete minutos o Grêmio voltou a criar oportunidade de ampliar o placar, desta vez em cruzamento de Vanderson que foi em direção ao gol e forçou o goleiro Gabbarini fazer a defesa.

Só que a LDU seguiu melhor em campo e dominando as ações no setor ofensivo. E a superioridade do time equatoriano aumentou ainda mais com o cansaço do time brasileiro com a altitude de 2.850 metros.

Restou ao Grêmio, na base da superação, se fechar na defesa e bloquear as investidas até o apito final do árbitro. Vitória importante, mas que não condiz com o futebol apresentado pelos times.

FICHA TÉCNICA

LDU 0 X 1 GRÊMIO

LDU - Gabbarini; Quinteros (Perlaza), Guerra, Luís Caicedo e Ayala (Muñoz); Piovi, Alcívar (Kaprof), Zunino (Reasco) e Jhojan Julio; Amarilla (Mercado) e Billy Arce. Técnico: Pablo Marini.

GRÊMIO - Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Kannemann e Bruno Cortez; Fernando Henrique, Lucas Silva (Mateus Sarará) e Jean Pyerre (Douglas Costa); Léo Pereira, Alisson (Léo Chú) e Diego Souza (Ricardinho). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOL - Léo Pereira, aos 18 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Cristian Garay (CHI)

CARTÕES AMARELOS - Guerra e Piovi (LDU); Alisson (Grêmio).

LOCAL - Estádio Casa Blanca, em Quito (Equador).