Cauteloso, Löw conta que Alemanha ainda pode melhorar

"Tem acontecido muitas coisas boas, mas também outras que não deram certo", afirmou o treinador. "Ganhamos o nosso grupo, que era o nosso principal objetivo, mas nós também somos autocríticos e sabemos que podemos jogar melhor. Nós não atingimos o nosso limite, mas agora a fase eliminatória começa e os jogos decisivos".

O treinador também está atento para não deixar espaços para que a Alemanha subestime os argelinos. Cauteloso, Löw lembrou dos exemplos de Espanha, Itália, Portugal e Inglaterra, seleções tradicionais que deram adeus à Copa do Mundo precocemente.

"Pessoalmente, não consigo me lembrar de uma fase de grupos na qual tantas equipes favoritas foram eliminadas", disse. "Mas campeonatos são maratonas, não uma corrida de 100 metros. Muitas seleções no passado ganharam os três primeiros jogos e depois perderam o quarto. Uma equipe tem que ser capaz de elevar seu jogo a todo o tempo. Se você consegue lidar com isso, então esse é o golpe de mestre", acrescentou o comandante alemão.

Líder do Grupo G, a Alemanha se classificou após golear Portugal na estreia por 4 a 0, empatar em 2 a 2 com Gana e vencer os Estados Unidos pelo placar mínimo.