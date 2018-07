Cauteloso, Mancini deixa Wallyson no banco do Cruzeiro Destaque do Cruzeiro no primeiro semestre de 2011, o atacante Wallyson ficou fora do restante da temporada passada por conta de uma grave lesão e, apesar da expectativa criada, não inicia o ano como titular. Assim como aconteceu no amistoso contra o América, o jogador será reserva diante do Mamoré, sábado, em Pato de Minas, por opção do técnico Vágner Mancini.