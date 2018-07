Cauteloso, Mignolet diz que meta da seleção belga é ir à segunda fase

SÃO PAULO - A seleção belga é apontada por muitos como uma das principais candidatas a surpreender as favoritas da Copa do Mundo desse ano. Com uma de suas melhores gerações nos últimos tempos, o país sonha com uma ótima campanha e os torcedores estão esperançosos. O goleiro Simon Mignolet, no entanto, exibe mais cautela e garante que o objetivo inicial é apenas chegar na segunda fase do torneio.

"O primeiro objetivo era classificar (para a Copa)", declarou, em entrevista ao site da Fifa. "Já fazia um bom tempo que isso não acontecia e estamos felizes de poder viajar ao Brasil. Nossa próxima meta é chegar à segunda fase. Depois disso, precisaremos esperar para ver. Pessoalmente, é um sonho de criança fazer parte de um evento como esse."

Titular e um dos destaques do Liverpool, Mignolet será reserva da Bélgica na Copa do Mundo, já que Courtois foi um dos melhores goleiros da Europa na última temporada e é o titular. Revelado nas divisões de base do Sint-Truiden, de seu país natal, e com ótima passagem pelo Sunderland, o goleiro não esconde o orgulho pelo que já alcançou aos 26 anos.

"Estou orgulhoso do que conquistei. É verdade, vem muito rapidamente, mas ainda tenho um longo caminho a percorrer. A única coisa que posso fazer para evoluir é continuar trabalhando. É isso que tenho feito nos últimos cinco anos e é o que vou continuar fazendo nos próximos cinco", garantiu Mignolet.