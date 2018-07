Cavalieri celebra recuperação pessoal e do Fluminense

RIO - O goleiro Diego Cavalieri parece funcionar como um termômetro do Fluminense. Destaque na conquista do título nacional no ano passado, ele oscilou nesta temporada, e o mesmo aconteceu com a equipe. Agora, porém, passa por bom momento, assim como o time, há cinco jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, com duas vitórias consecutivas. Assim, Cavalieri, que defendeu um pênalti no triunfo por 2 a 1 sobre o Criciúma, na última quarta-feira, celebrou a sua recuperação e também a do Fluminense.

"Sempre me mantive tranquilo. O caminho para superar qualquer dificuldade é o trabalho. Continuei treinando e buscando o melhor como sempre. Cresci junto com o time. Como eu já disse, nossa evolução foi geral, em todos os setores da equipe. Vamos agora manter esse foco porque temos ainda muita coisa pela frente nesse campeonato", disse.

Cavalieri dividiu os méritos pelo seu bom momento com o preparador de goleiro André Carvalho, promovido da equipe de juniores após a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo. "Já conhecia o André desde a outra comissão técnica. Quando ele veio trabalhar em definitivo conosco as coisas mantiveram o fluxo. A maneira de treinar é a mesma e assim fica mais fácil de dar sequência ao trabalho. Também mantivemos a carga nos treinamentos, o que considero muito importante", afirmou.

Em recuperação, o Fluminense volta a entrar em campo neste sábado, quando vai enfrentar o Coritiba, às 18h30, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time está em décimo lugar no torneio nacional com 29 pontos.