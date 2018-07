Cavalieri deixa treino com dores, mas deve jogar pelo Fluminense

O goleiro Diego Cavalieri foi o principal protagonista do treino desta sexta-feira à tarde no Fluminense. Ele deu um grande susto na comissão técnica ao precisar deixar a atividade mais cedo, mas não deverá ser problema para a partida diante do Volta Redonda, domingo, pelo Campeonato Carioca.

O treinamento do Fluminense transcorria normalmente nas Laranjeiras quando Cavalieri reclamou de dores no joelho direito e deixou o gramado acompanhado dos médicos tricolores. O goleiro será reavaliado neste sábado, mas a princípio não preocupa para a partida.

Se Cavalieri desfalcou a parte final do treino, o técnico Levir Culpi teve que lidar com três ausências em tempo integral para realizar o trabalho técnico desta sexta. O lateral Wellington Silva, o meia Gustavo Scarpa e o atacante Fred foram poupados e apenas realizaram atividades na academia.

Ainda assim, Levir deu mostras de que vai repetir a escalação utilizada na vitória de quarta-feira sobre o Tombense, pela Copa do Brasil. O Fluminense deve ir a campo com: Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Pierre, Cícero, Gerson e Gustavo Scarpa; Marcos Júnior e Fred.