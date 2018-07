Cavalieri é dúvida no Flu, mas viaja para enfrentar Chapecoense O goleiro Diego Cavalieri ainda se recupera de dores no tornozelo esquerdo, por isso desfalcou a equipe no treino desta sexta-feira. Mas, apesar da participação incerta na partida contra a Chapecoense, o jogador viajou com a delegação tricolor para o confronto de domingo na Arena Condá, em Santa Catarina, pelo Brasileirão. O time carioca inicia a rodada na terceira posição, enquanto o catarinense é o nono.