Cavalieri espera repetir atuação contra Grêmio e manter retrospecto contra rival Fluminense e Grêmio já se enfrentaram três vezes em 2015 e o retrospecto é favorável ao clube carioca - uma vitória no Campeonato Brasileiro e dois empates nas quartas de final da Copa do Brasil, que garantiram ao time do Rio a vaga nas semifinais. O goleiro Diego Cavalieri espera repetir nesta quinta a excelente atuação que teve no duelo da volta, em Porto Alegre (igualdade por 1 a 1), para conseguir um novo bom resultado do Sul.