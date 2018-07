Cavalieri vê Fluminense longe da briga pelo título após novo empate

Depois do terceiro empate consecutivo no Campeonato Brasileiro, o Fluminense se vê distante da luta pelo título, mas os jogadores seguem confiantes na busca por uma vaga no G4. Diante do Figueirense, na última quarta-feira, o time carioca dominou boa parte do jogo, teve boas oportunidades de gol, mas não conseguiu fugir da igualdade - o jogo terminou em 1 a 1.

"A gente sabe que a luta pelo título está distante, até pelo desempenho do Cruzeiro. Se o time não consegue uma sequência de vitórias, complica. Tivemos bom volume de jogo, mas um pouco de azar também. Poderíamos ter um resultado melhor", lamentou, o goleiro Diego Cavalieri após o desembarque da delegação tricolor no Rio, nesta quinta-feira. "Ainda estamos na briga. Estamos bem no campeonato, ali em cima está tudo meio embolado", completou. Após o empate, o Fluminense caiu uma posição na tabela. Agora é o sexto, com 32 pontos, onze atrás do líder Cruzeiro. No sábado, o time de Cristóvão Borges enfrenta o Palmeiras, no Maracanã, às 18h30.