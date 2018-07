Cavani brilha e PSG arrasa; Lyon goleia e vai direto para Liga dos Campeões

Mesmo com o título do Campeonato Francês assegurado desde o dia 13 de março, o Paris Saint-Germain ainda não tirou o pé do torneio e segue com uma campanha recordista. Neste sábado, o time goleou o Gazeléc Ajaccio por 4 a 0, com três gols do uruguaio Edinson Cavani e outro do sueco Zlatan Ibrahimovic.

A partida válida pela 37.ª e penúltima rodada ficou marcada pela 29.ª vitória do Paris Saint-Germain que, mesmo com um jogo a menos, chegou aos 92 pontos, 27 à frente do segundo colocado Lyon. Já o Gazeléc Ajaccio só lamentou a derrota, já que foi empurrado à 18.ª posição, a primeira da zona de rebaixamento, com 37 pontos.

O primeiro gol aconteceu logo aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Di María cruzou do lado direito na cabeça de Cavani. O uruguaio se antecipou ao goleiro rival e mandou para as redes.

Já na segunda etapa, aos quatro minutos, a dupla brilhou novamente. O argentino lançou o uruguaio na grande área, ele dominou com a coxa e bateu rasteiro na saída do goleiro Clement Maury. Aos 13, Cavani fez o terceiro ao completar cruzamento de Lavyin Kurzawa, pela esquerda.

Já no minuto final da partida, apareceu o artilheiro do Campeonato Francês, agora com 35 gols, para deixar a sua marca. O brasileiro Maxwell deixou Ibrahimovic na cara do gol e o sueco não perdoou, fechando a goleada por 4 a 0.

LYON ATROPELA

Ainda neste sábado, na decisão do "campeão moral" do Francês, o Lyon atropelou o Monaco com uma goleada por 6 a 1 e garantiu o segundo lugar na competição, que vale uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O grande nome do jogo foi Alexandre Lacazette, que fez três gols e deu uma assistência.

A uma rodada do término do Campeonato Francês, o Lyon foi a 65 pontos e abriu três de vantagem do Monaco, que não pode alcançá-lo graças aos critérios de desempate. Agora o time do Principado se vê ameaçado na briga por uma vaga à fase qualificatória da Liga dos Campeões, já que parou nos 62 pontos, dois a mais do que o Nice.

A movimentada partida teve o primeiro gol aos três minutos do primeiro tempo, quando Ghezzal abriu o marcador, e Lacazette ampliou cinco minutos depois. Após os 20, Lacina Traore levou dois cartões amarelos seguidos e deixou o Monaco com um jogador a menos em campo. O Lyon se aproveitou da vantagem numérica e, aos 34 e 36, Mapou Yanga-Mbiwa fez o terceiro e Lacazette marcou o quarto. Ricardo Carvalho descontou aos 42, com 4 a 1 no placar antes do intervalo.

Já na segunda etapa, os donos da casa mantiveram a pressão e conseguiram balançar as redes mais duas vezes. Mapou Yanga-Mbiwa fez o quinto, aos 14, e Lacazette fechou a goleada aos 36. Com os três gols marcados, Lacazette se manteve na vice-artilharia do Campeonato Francês, em uma briga acirrada com Cavani. Agora o francês chegou a 21 gols no torneio, enquanto que o uruguaio foi a 19.

BRIGAS

Com os resultados deste sábado pelo Campeonato Francês, algumas brigas estão reservadas para a última rodada. Além da disputa entre Monaco e Nice por uma vaga na Liga dos Campeões, o Lille (57 pontos) tenta ultrapassar o Saint-Étienne (58) ou o próprio Nice para terminar até a quinta posição, que vale classificação à fase preliminar da Liga Europa.

Na parte de baixo da tabela de classificação, o Campeonato Francês manda três times para a segunda divisão. Enquanto o Troyes já está rebaixado, com 17 pontos, Reims (36), Ajaccio (37) e Toulouse (37) entrarão em campo no próximo sábado desesperados, pois dois destes times vão cair e um ficará com a almejada 17.ª posição.