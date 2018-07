Cavani decide no fim e PSG avança na Copa da Liga Francesa

Com gol decisivo de Edinson Cavani, o Paris Saint-Germain derrotou o Saint-Étienne por 1 a 0 nesta quarta-feira e avançou na Copa da Liga Francesa. Jogando em casa, o time da capital contou com alguns jogadores poupados, como o próprio atacante uruguaio, que entrou no segundo tempo para decidir o duelo.

Cavani entrou em campo no lugar de Zlatan Ibrahimovic e balançou as redes aos 41 minutos do segundo tempo. Assim como o uruguaio, foram preservados Thiago Motta, Cavani, Di María, David Luiz e Matuidi. Além de Cavani, Di Maria entrou em campo na segunda etapa para reforçar a equipe mista colocada em campo pelo técnico Laurent Blanc.

Além do PSG, classificaram-se para as quartas de final nesta quarta-feira o Bordeaux, o Olympique de Marselha e o Lyon. O primeiro foi quem mais surpreendeu ao aplicar 3 a 0 no Monaco, em casa. O Olympique derrotou o Bourg en Bresse Peronnas por 3 a 2 e o Lyon bateu o Tours por 2 a 1. Já estavam garantidos nas quartas de final o Guingamp, Lille, Lorient e o Toulouse.