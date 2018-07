Cavani decide, Uruguai bate Portugal e vai às quartas da Copa do Mundo

O técnico uruguaio Óscar Tabárez afirmou na véspera da partida com Portugal que sua seleção vivia o melhor momento dos últimos 12 anos e que era hora de a equipe celeste recuperar o seu protagonismo. Ao seu lado, o atacante Luis Suárez balançou a cabeça positivamente e, depois, disse que o jogo deste sábado ficaria marcado. Pois quis a história que os bicampeões mundiais derrotassem os atuais campeões europeus por 2 a 1 com gols de Cavani, em Sochi, e avançassem para as quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Agora, o Uruguai vai buscar uma vaga entre os quatro melhores diante da França.

+ TEMPO REAL - Uruguai 2 x 1 Portugal

+ Em jogo movimentado, França vence e elimina a Argentina na Copa

Foi um jogo em que a seleção portuguesa teve mais presença ofensiva, e a uruguaia, mais presença de espírito. Porque o Uruguai soube explorar bem os seus contragolpes e manteve durante todo o jogo a sua principal característica nesta Copa, a de fechar os espaços na defesa, impedindo os avanços de Cristiano Ronaldo.

O craque português até teve duas boas chances no primeiro tempo. A primeira, aos 5, em chute quase frontal que parou nas mãos de Muslera. Mais tarde, em cobrança de falta a uma distância em que está acostumado a mandar a bola na rede, mas que dessa vez parou na barreira.

Depois disso, Cristiano Ronaldo foi empurrado pelo trio defensivo formado por Giménez, Godín e Cáceres para os lados de campo. Assim, o único jogador diferenciado da esquadra portuguesa ficou muito longe da meta adversária e dos companheiros. Afastado do melhor do mundo, o atacante Gonçalo Guedes foi figura nula. André Silva, que entrou em seu lugar na etapa final, também.

O que pesou a favor do Uruguai foi justamente o seu ataque, formado por dois jogadores acima da média. É verdade que Suárez às vezes exagera - neste sábado, ele se atirou duas vezes no campo levando as mãos à nuca quando de fato foi atingido nas costas -, mas também é verdade que, com a bola nos pés, sabe fazer a diferença. De quebra, tem ao seu lado na equipe celeste um atacante de área que não perdoa.

Partiu de uma trama da dupla o gol que abriu a contagem. Aos sete minutos, Cavani inverteu o jogo da direita para a esquerda e Suárez, em bonita jogada individual, arrumou espaço para cruzar no segundo pau para o gol do companheiro.

Com Cristiano Ronaldo empurrado para os flancos e sem conseguir trabalhar a bola pelo meio, Portugal passou todo o segundo tempo jogando na base do abafa e dos cruzamentos para a área. O time até chegou ao empate, em cabeceada de Pepe após cobrança de escanteio aos nove. Mas a tática de passar 50 minutos cruzando a bola pelo alto era apenas fortuita. Não havia quem pudesse mandar a bola para dentro.

Pelo lado do Uruguai, havia. E ele se chamava Edinson Cavani. Aos 16, o atacante recebeu passe na meia esquerda, enquadrou o corpo e bateu de primeira no canto oposto, em curva, marcando um golaço e sacramentando a classificação uruguaia.

FICHA TÉCNICA

URUGUAI 2 X 1 PORTUGAL

URUGUAI - Muslera; Giménez, Godín e Cáceres; Laxalt, Nandez(Carlos Sanchez), Torreira, Bentancur (Cristian Rodriguez) e Vecino; Suárez e Cavani (Stuani). Técnico: Óscar Tabárez.

PORTUGAL - Rui Patrício; Ricardo Pereira, Pepe, Fonte e Guerreiro; William Carvalho, Adrien Silva (Quaresma), João Mário (Manuel Fernandes) e Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo e Gonçalo Guedes (Andre Silva). Técnico: - Fernando Santos.

GOLS - Cavani, aos 7 minutos do primeiro tempo. Pepe, aos 9, e Cavani, aos 16 do segundo tempo.

ÁRBITRO - César Ramos (Fifa/México).

CARTÃO AMARELO - Cristiano Ronaldo.

PÚBLICO - 44.287 torcedores.

LOCAL - Fisht Stadium, em Sochi.