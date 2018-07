Cavani é eleito o melhor jogador do Francês, mas Monaco domina premiação

O Campeonato Francês anunciou nesta segunda-feira os destaques da competição nesta temporada. E apesar de o Monaco estar com a mão na conquista do título nacional, o melhor jogador da competição saiu do Paris Saint-Germain, já que o atacante Edinson Cavani recebeu o prêmio.

Autor de 35 gols no Francês, Cavani cresceu de produção após a saída de Zlatan Ibrahimovic para o Manchester United e passou a jogar mais centralizado, onde prefere.

Este, no entanto, deve ser o único motivo para Cavani comemorar nesta temporada, já que o PSG provavelmente será o vice-campeão nacional. A equipe tem 86 pontos em 37 partidas, contra 89 em 36 do Monaco, que precisa apenas de um empate nas últimas duas rodadas para garantir a conquista matematicamente.

Até por isso, foi justamente o time do principado que dominou a premiação nesta segunda-feira. Comandante desta equipe, Leonardo Jardim foi eleito o melhor técnico do Francês. O melhor goleiro foi Subasic, também do Monaco.

E o principal destaque da equipe na temporada não poderia ficar de fora da premiação. Autor de 14 gols e oito assistências na competição e pretendido por alguns dos principais clubes do mundo, o atacante Kylian Mbappé, de apenas 18 anos, foi eleito o melhor jogador jovem do Francês.

O Monaco também dominou a seleção ideal do torneio, na qual apareceu o único brasileiro da premiação. A equipe teve: Subasic (Monaco); Sidibé (Monaco), Glik (Monaco), Thiago Silva (Paris Saint-Germain) e Mendy (Monaco); Bernardo Silva (Monaco), Verratti (Paris Saint-Germain) e Jean Seri (Nice); Mbappé (Monaco), Cavani (Paris Saint-Germain) e Lacazette (Lyon).