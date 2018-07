Cavani e Lavezzi marcam e PSG vence a primeira no Francês

NANTES - Jogando mal neste início de temporada, Lucas perdeu lugar no time titular do Paris Saint-Germain para Lavezzi. E foi exatamente o argentino quem marcou o gol da vitória do PSG sobre o Nantes, por 2 a 1, neste domingo, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Francês. Lucas entrou só no segundo tempo, no lugar de Pastore.

A vitória foi a primeira da equipe parisiense no torneio. Defendendo o título conquistado na temporada passada, o PSG empatou em 1 a 1 tanto com o Montpellier quanto com o Ajaccio nos seus dois primeiros jogos no Francês. Por conta desses resultados ruins, o técnico Laurent Blanc resolveu mexer na equipe, sacando Lucas para a entrada de Lavezzi. Quem abriu o placar, porém, foi o uruguaio Edinson Cavani, que recebeu ótimo passe de Ibrahimovic e voltou a deixar sua marca. O artilheiro, contratado junto ao Napoli, já havia marcado diante do Ajaccio.

Na segunda etapa, o brasileiro Alex foi cortar um escanteio do Nantes, bateu de orelha na bola, e acabou marcando contra. Menos mal para ele que o PSG pressionou e voltou à frente. Num lance confuso, Cavani tentou de calcanhar, pegou fraco na bola, Lucas chutou, a zaga tirou em cima da linha, e a bola finalmente chegou até Lavezzi, que encheu o pé e estufou a rede para fazer 2 a 1.