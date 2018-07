Cavani e Marquinhos participam do 1º treino no PSG

Junto do lateral Digne, outro recém-contratado, eles fizeram o primeiro treino no time parisiense. Pela manhã, eles realizaram apenas trabalhos físicos. À tarde, treinaram com bola sob a orientação do técnico Laurent Blanc, que chegou ao clube no fim de junho após a saída de Carlo Ancelotti.

Marquinhos, revelado pelo Corinthians, deveria ter se apresentado na semana passada. No entanto, precisou adiar sua estreia em razão de uma infecção viral. O uruguaio Cavani, por sua vez, estava de férias nas últimas semanas porque havia perdido a folga ao fim da temporada passada em razão da disputa da Copa das Confederações.

Agora com o grupo completo, o PSG reforçar os treinos nesta semana visando seu primeiro desafio na temporada. O time vai decidir o título do Troféu dos Campeões, a Supercopa da França, contra o Bordeaux. A partida envolve o campeão francês e o vencedor da Copa da França, no dia 3 de agosto.