Cavani e Suárez brilham e Uruguai goleia o Paraguai nas Eliminatórias

A boa fase do Paraguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 não resistiu à superioridade técnica do Uruguai nesta terça-feira. Diante de sua torcida em Montevidéu e embalado por ótimas atuações de Luis Suárez e Edinson Cavani, o time de Oscar Tabárez atropelou o adversário ao fazer 4 a 0.

O resultado levou o Uruguai a 16 pontos, no primeiro lugar, e o deixou mais próximo do sonho de ir a mais uma Copa em 2018, na Rússia. O Paraguai, por sua vez, vinha de quatro partidas consecutivas sem derrota, sendo a última uma boa vitória sobre o Chile, mas estacionou nos 12 pontos e segue fora da zona de classificação.

Apesar do embalo do Paraguai, a maior qualidade técnica do Uruguai ficou escancarada desde o início. Se não assustava, o time da casa mantinha a posse de bola. Com o passar do tempo, começou a ameaçar o gol de Barreto, até abrir o placar aos 17 minutos. Suárez recebeu pela direita, levou a melhor sobre o zagueiro e cruzou rasteiro para o meio da área. Cavani chegou desviando cruzado, sem chance para o goleiro.

O gol deixou o Uruguai ainda mais tranquilo no comando da partida. Cavani e, principalmente, Suárez infernizavam a defesa do Paraguai pelos lados do campo. Mas foi de um escanteio que saiu o segundo. Aos 42 minutos, Gastón Ramírez cruzou, Cristian "Cebolla" Rodríguez se antecipou a Barreto, que saiu mal, e desviou para a rede.

Com o Paraguai assustado, os uruguaios aproveitaram para ampliar ainda na primeira etapa. Mais uma vez, Suárez caiu pelo lado esquerdo e fez o que quis na defesa adversária. Depois de invadir a área, foi derrubado de forma infantil por um carrinho de Aguilar. O próprio atacante do Barcelona cobrou o pênalti com categoria para balançar a rede.

Se a esperança paraguaia era diminuir o prejuízo no segundo tempo, o Uruguai voltou disposto a golear. E não demorou para chegar ao quarto gol. Suárez foi novamente o responsável por criar a jogada. Ele arrancou pela esquerda, invadiu a área e ainda deixou o marcador no chão antes de colocar na cabeça de Cavani, que desviou para o gol aos oito minutos.

Só então, com a goleada construída, o Uruguai diminuiu o ritmo e administrou o resultado. Tabárez se deu ao luxo de tirar seus dois destaques, Cavani e Suárez, antes mesmo dos 30 minutos, tamanha a tranquilidade. Ainda assim, foram seus comandados que ficaram com a posse de bola na reta final, diante de um Paraguai estagnado, que não levou perigo ao gol de Muslera sequer uma vez.