Cavani é suspenso por 3 jogos e desfalcará o Napoli

O atacante foi excluído de campo após receber o cartão amarelo e depois o vermelho. Indignado com a expulsão, Cavani foi acusado de ter reagido com uma "atitude irônica e desrespeitosa" ao dar dois tapinhas nas costas do árbitro, segundo destacou o juiz que impôs a suspensão ao atleta.

Vice-artilheiro do Campeonato Italiano, com 26 gols, Cavani estava na briga direta para ser o maior goleador do torneio com o atacante Di Natale, da Udinese, que já balançou as redes por 28 vezes.

O uruguaio terá de cumprir a terceira partida de suspensão na primeira rodada do próximo Campeonato Italiano. No atual, o Napoli figura na terceira posição, com 68 pontos, contra 72 da vice-líder Inter de Milão e 78 do campeão antecipado Milan. Com sua pontuação, o time de Nápoles já assegurou vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.