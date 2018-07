Cavani faz dois, PSG 'desperta' no 2º tempo e goleia Guingamp por 4 a 0

O Paris Saint-Germain entrou em campo pressionado neste domingo. Mas, depois de um primeiro tempo apagado, a equipe melhorou na etapa final e goleou o Guingamp por 4 a 0, em casa, pelo Campeonato Francês. Todos os gols foram marcados no segundo tempo.

O resultado deixou a equipe na vice-liderança do Francês com 71 pontos, três a menos do que o Monaco, que havia vencido o Angers no sábado por 1 a 0 - com gol de Radamel Falcão García - e colocado pressão sobre o Paris Saint-Germain.

Embora tenha criado boas chances no primeiro tempo, o PSG pecava nas finalizações e não conseguia abrir o placar. Tudo mudou aos 11 minutos do segundo tempo, quando Ángel Di María aproveitou passe de Cavani e anotou o primeiro.

A partir daí, mais tranquilo com a vantagem e contando com a inspiração do atacante uruguaio, artilheiro do Campeonato Francês, o time da casa não teve dificuldade para construir a goleada.

Primeiro, aos 15, Cavani recebeu bom passe de Rabiot e finalizou com precisão. E, dez minutos depois, ele ampliou novamente ao receber assistência de Di María. Foi o seu 29º gol na competição - e a sétima vez em que marcou ao menos duas vezes nesta temporada. Já nos acréscimos, Matuidi fez o quarto e assegurou a goleada do PSG.