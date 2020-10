Cavani fica fora dos primeiros jogos do Uruguai nas Eliminatórias da Copa

O técnico Óscar Tabárez não convocou o atacante Edinson Cavani para os dois primeiros jogos da seleção uruguaia nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, diante de Chile e Equador. O experiente jogador, de 33 anos, está sem clube desde junho, quando acabou seu contrato com o Paris Saint-Germain e tem mantido a forma com treinos particulares.

Apesar do interesse de várias equipes do mundo, o artilheiro uruguaio continua sem um compromisso para a próxima temporada, o que preocupa a comissão técnica da seleção do Uruguai, que convocou Luis Suárez, Jonathan Rodríguez, Maxi Gómez, Cristhian Stuani e Darwin Núñez para o setor ofensivo.

Além de Cavani, mais dois jogadores experientes ficaram fora da lista de Tabárez por outros motivos. O goleiro Fernando Muslera (machucado) e o zagueiro José María Giménez (com covid). As novidades foram o lateral Agustín Oliveros, do Nacional, e Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona.

O destaque ficou por conta dos meio-campistas Mauro Arambarri, do Getafe, e Nicolás De La Cruz, um dos melhores em campo na vitória de quarta-feira do River Plate sobre o São Paulo, pela Copa Libertadores da América. Matías Viña, do Palmeiras, e Arrascaeta, do Flamengo, também estão entre os chamados.

O Uruguai estreia nas Eliminatórias na quinta-feira, diante do Chile, em Montevidéu, e no dia 13 terá pela frente o Equador, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros: Rodrigo Muñoz (Cerro Porteño-PAR), Martín Silva (Libertad-PAR) e Martín Campaña (Al Batin-Arábia Saudita);

Defensores: Diego Godín (Cagliari-ITA), Sebastián Coates (Sporting Lisboa-POR), Martín Cáceres (Fiorentina-ITA), Damian Suárez (Getafe-ESP), Ronald Araújo (Barcelona-ESP), Matías Viña (Palmeiras) e Agustín Oliveros (Nacional);

Meio-campistas: Nahitan Nández (Cagliari-ITA), Lucas Torreira (Arsenal-ING), Rodrigo Bentancur (Juventus-ITA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Mauro

Arambarri (Getafe-ESP), Nicolás de la Cruz (River Plate-ARG) e Brian Rodríguez (Los Angeles FC-EUA).

Atacantes: Jonathan Rodríguez (Cruz Azul-MEX), Max Gómez (Valencia-ESP), Luis Suárez (Atlético de Madrid-ESP), Cristhian Stuani (Girona-ESP) e Darwin Núñez (Benfica-POR).