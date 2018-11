Cavani marca 3, Neymar faz de pênalti e PSG goleia o Monaco no Francês

Mesmo jogando no estádio Louis II, o Paris Saint-Germain se sentiu em casa e goleou o Monaco por 4 a 0, pela 13ª rodada do Campeonato Francês. Cavani marcou os três primeiros gols do jogo e Neymar, de pênalti, fechou o placar. A goleada poderia ter sido ainda maior, mas a arbitragem de vídeo anulou dois gols do PSG por impedimento.

Com apenas quatro minutos de bola rolando, o PSG abriu o placar com a ajuda do VAR. Cavani recebeu lançamento de Neymar e mandou para o gol. A arbitragem havia marcado impedimento do uruguaio no lance, mas reverteu a marcação depois de consultar o árbitro de vídeo.

O Monaco até tentou reagir, mas perdeu a chance de ouro no primeiro tempo. Sidibé cruzou na área pela direita, Diop desviou e Mboula, de frente para o gol na pequena área, finalizou por cima.

Nos acréscimos, o PSG balançou as redes novamente, mas desta vez o VAR jogou a favor do Monaco. Draxler marcou e a arbitragem validou o gol no primeiro momento, mas o gol foi impugnado depois que o VAR acusou impedimento do meia alemão.

Aos sete minutos do segundo tempo, Cavani fez o seu terceiro na partida. Assim como no segundo gol, Diaby cruzou para o uruguaio marcar mais um.

A vitória do PSG virou goleada aos 18 minutos, quando Mbappé foi derrubado por Sidibé dentro da área ao tentar o drible. Na cobrança, Neymar deslocou o goleiro Benaglio e marcou seu primeiro e único gol no jogo, o quarto dos parisienses.

Os times vivem momentos bem distintos. Enquanto o PSG venceu todos os seus jogos e é líder disparado, com 39 pontos, 13 à frente do Lille, segundo colocado no Francês, o Monaco, que foi campeão francês em 2017, é o penúltimo colocado, com apenas sete pontos, à frente do lanterna Guingamp apenas no saldo de gols.

Na próxima rodada, após pausa provocada por datas Fifa no calendário, o PSG recebe o Tolouse em 24 de novembro. Já o vice-lanterna Monaco, que soma apenas sete pontos, visita o Caen em confronto direto contra o rebaixamento.

OUTROS JOGOS

Ainda por esta 13ª rodada do Francês neste domingo, o Olympique de Marselha venceu o Dijon por 2 a 0. A vitória deixa o Olympique na sexta posição, enquanto o Dijon continua com 11 pontos e na zona de rebaixamento.

A rodada também foi marcada por dois empates. Tentando subir na tabela, com 16 pontos e na 11ª posição, o Bordeaux recebeu o Caen, que segue na 17ª posição, com 12 pontos, mas não conseguiu sair do empate sem gols. Já o Rennes, com 16 pontos na 12ª colocação, recebeu o Nantes, com 16 pontos, na mesma posição, e empatou por 1 a 1.