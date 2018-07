Cavani marca de pênalti e Uruguai supera o Marrocos em amistoso

Com um gol de pênalti marcado por Cavani nos minutos iniciais do segundo tempo, o Uruguai venceu a seleção de Marrocos por 1 a 0 neste sábado, fora de casa, em amistoso preparatório para a Copa América, que acontece em junho no Chile.

A seleção uruguaia jogou desfalcada do atacante do Barcelona, Luis Suárez. O jogador levou gancho de nove jogos por morder o zagueiro italiano Chiellini na última Copa do Mundo. Com isso, ele também ficará fora da Copa América e só voltará a reforçar o Uruguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018. A partida também marcou uma importante marca do lateral-direito Maxi Pereira, que completou cem jogos pela seleção.

Em campo, o time sul-americano entrou com uma formação ofensiva. O técnico Oscar Tabárez formou um trio de atacantes com Diego Rolan, Cavani e Jonathan Rodríguez. Mas a opção não garantiu uma boa apresentação da equipe, que foi melhor no primeiro tempo, mas teve dificuldades em assustar o goleiro adversário. A melhor chance na etapa inicial veio aos 44 minutos e foi de Marrocos. Amrabat acertou o travessão do goleiro Muslera.

O jogo não mudou muito nos 45 minutos finais. A sorte do Uruguai foi ter um pênalti a seu favor logo aos seis minutos. Rolan foi derrubado na área pelo goleiro Mohand. Cavani cobrou para deixar o Uruguai na frente. O time sul-americano recuou após o gol e garantiu a vitória graças a duas boas defesas de Muslera aos 19 e aos 35 minutos.

A seleção do Uruguai encerra sua preparação para a Copa América em amistoso com a Guatemala, em junho. A estreia no torneio continental será no dia 13 do mesmo mês contra a Jamaica.