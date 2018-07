Cavani marca no fim e salva PSG da derrota no Francês

PARIS - Os torcedores do Paris Saint-Germain que foram neste domingo ao estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela segunda rodada do Campeonato Francês, viram o seu time massacrar o Ajaccio, mas, mesmo assim, quase amargaram uma derrota. Foi graças a um gol do centroavante uruguaio Cavani a poucos minutos do fim que o atual campeão nacional empatou por 1 a 1 com o modesto adversário.

A equipe de Paris fez 35 finalizações neste domingo, contra só uma do Ajaccio. E foi com ela que os visitantes abriram o placar no início do primeiro tempo com Benoit Pedretti. Após muito tentar, o Paris Saint-Germain finalmente superou o goleiro mexicano Guillermo Ochoa, que fez inúmeras defesas importantes, e empatou aos 41 minutos do segundo tempo.

A igualdade foi a segunda do Paris Saint-Germain, em duas rodadas, que deixa a equipe na modesta 13.ª colocação se comparada à grandeza do clube pela história e pelo alto investimento em contratações para montar o elenco. Quatro clubes ganharam seus dois jogos e dividem a liderança. São eles: Olympique de Marselha, Lyon, Saint-Étienne e Monaco.

Este último, aliás, passeou em casa neste domingo. Com três gols de Riviere e um do atacante colombiano Falcao Garcia, a contratação mais cara da equipe para esta temporada em que volta à elite francesa, goleou o Montpellier por 4 a 1.