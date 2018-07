Cavani nega negociação e diz que quer ficar no Napoli

Um dos principais destaques do Napoli nesta temporada, o atacante Edinson Cavani vive grande momento desde o ano passado e já desperta o interesse de alguns dos principais clubes da Europa. Nesta quinta-feira, no entanto, o uruguaio disse estar feliz na equipe italiana e garante que lutará para seguir no time.

Cavani foi o destaque da vitória do Napoli sobre o poderoso Manchester City, por 2 a 1, na última quarta-feira, na Itália, pela Liga dos Campeões da Europa, marcando os dois gols. Em entrevista ao jornal Il Mattino, ele ignorou as investidas de outros clubes e declarou: "Eu sou um jogador do Napoli e estou feliz aqui".

O uruguaio renovou seu contrato com a equipe em maio deste ano e agora tem vínculo até 2016. Nas últimas semanas, cogitou-se uma transferência para o próprio Manchester City, já que o técnico Roberto Mancini estaria pensando em envolver Carlitos Tevez na negociação.

De acordo com a imprensa europeia, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Milan e Paris Saint-Germain também teriam manifestado interesse no jogador, que é figura frequente na seleção uruguaia, atual campeã da Copa América e atravessando um grande momento no futebol mundial.